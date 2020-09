Opnieuw brandstichtingen in Marollen, daders nog niet gepakt Stephanie Romans

09 september 2020

14u33 8 Brussel Onbekende daders hebben in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw branden gesticht in de Marollen. Twee auto’s en vuilniszakken zijn uitgebrand.

De Brusselse politie bevestigt dat er in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw onrust was in de wijk. Rond 22.30 uur kwamen de eerste meldingen binnen van brandende vuilniszakken in de Zinnikstraat. het vuur beschadigde daar de voordeur van een woning. Een uur later werden in de Zuidlaan twee voertuigen in brand gestoken.

Het blussen verliep zonder incidenten. Afgelopen weekend was dat wel het geval, toen jongeren brandbommen naar de brandweer gooiden. Ook in de nacht van maandag op dinsdag staken onbekende daders een auto in brand. Een crèche raakte toen zwaar beschadigd, nadat eerder de ruiten van het gebouw al waren ingegooid.

Het labo van de federale politie is ter plaatse gekomen voor onderzoek. Er zijn nog geen arrestaties verricht.