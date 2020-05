Opnieuw bosbrand in het Zoniënwoud, nadat eerder vandaag al 1.000 m² bos vernield raakte na brand veroorzaakt door barbecue JCV ADN HLA

27 mei 2020

09u32

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1 Brussel In het Zoniënwoud is woensdagnamiddag opnieuw een bosbrand uitgebroken. Dat meldt de Brusselse brandweer. Deze keer brak het vuur uit in de omgeving van de Nisardstraat. De brandweer is ter plaatse met twee bluswagens en twee tankwagens en heeft de brand onder controle. Eerder op de dag had er al een brand gewoed in het Zoniënwoud. Dat vuur ontstond door een slecht gedoofde achtergelaten barbecue die is beginnen smeulen. De brandweer waarschuwt om in het kurkdroge bos zeker alle regels na te leven.

De oorzaak van de brand van woensdagnamiddag is nog onbekend maar voorlopig wijst alles op een accidentele oorzaak. “Het gaat om een oppervlakte van zo’n 500 m² bos”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Onze mensen zijn momenteel aan het nablussen en de turf aan het natspuiten om een heropflakkering te vermijden. Het zijn vooral de lage struiken die door de brand vernield zijn, de bomen zelf hebben weinig schade opgelopen. Datzelfde geldt trouwens voor de brand die deze ochtend heeft gewoed.”

Geen water ter plaatse

De brand in het bos op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde werd om woensdagochtend om 7.20 uur door een wandelaar opgemerkt. Die merkte langs de Tumuliweg de brandgeur op, waarna politie en boswachter op zoek gingen naar de brandhaard.

Het vuur besloeg een oppervlakte van 1.000 vierkante meter. Eerder was gecommuniceerd dat het om 100 m² ging, maar dat blijkt dus niet te kloppen.



De Brusselse brandweer was de brand snel meester, maar kende wel problemen om het vuur te blussen. “Er was geen water ter plaatse dus we moesten drie tankwagens oproepen en 400 meter aan slangen leggen”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “In totaal hebben we meer dan 24.000 liter water gebruikt.” Rond 11 uur verlieten de laatste brandweerlui de plaats, maar de boswachters hebben wel een brandwacht georganiseerd om een eventuele opflakkering te melden.

Ondergronds

Het vuur werd veroorzaakt door een geïmproviseerde barbecue. “Er was een put in de grond gemaakt met een rooster erover”, zegt Derieuw. “Die is dan beginnen smeulen. Omdat de ondergrond uit turf bestaat, kan het vuur zich ondergronds verspreiden en elders weer opduiken. We blijven de situatie daarom in het oog houden.”

Verboden

De Brusselse brandweer wijst erop dat het ten strengste verboden is vuur te maken in het bos. “Gelukkig stond er vandaag geen wind”, zegt de brandweerwoordvoerder. “We vragen iedereen om tijdens wandelingen op de paden te blijven en niets weg te gooien, ook geen flessen of sigaretten. Wie ook maar de minste rookontwikkeling opmerkt, moet die meteen melden.”