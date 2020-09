Opnieuw auto in brand gestoken voor crèche in de Marollen Stephanie Romans

07 september 2020

22u43 10 Brussel In de Brusselse Marollen is maandagavond opnieuw een wagen uitgebrand. Jongeren duwden het voertuig eerst tot voor de deur van een crèche die eerder ook al geviseerd werd, en staken de wagen daarna in brand.



Voor de tweede keer in de voorbije drie dagen viseerden jongeren uit de Marollen de crèche in de Vanderhaegenstraat. Zaterdag gooiden onbekenden de ruiten nog in van het kinderdagverblijf, dat gevestigd is in een gebouw van de Stad Brussel. Ook toen brandde een auto uit vlak voor de deur.

Maandag rond 21.30 uur brak er op de stoep opnieuw een voertuigbrand uit. Volgens politiewoordvoerder Olivier Slosse duwden daders de wagen eerst tot voor de deur van de crèche. Het lijkt er dus op dat het gebouw bewust geviseerd wordt. Wellicht vanwege het symbool van de Stad Brussel.

Burgemeester Philippe Close (PS) kondigde verhoogde politie-aanwezigheid aan in de wijk na eerdere incidenten, waarbij de brandweer bekogeld werd met een brandbom.

Vandaag kon de brandweer de brandende wagen zonder incidenten blussen. Er is voorlopig nog niemand aangehouden. Er zijn op dit moment geen andere incidenten gemeld in de wijk. Er werd wel bijstand van een politiehelikopter gevraagd. Die cirkelt momenteel nog altijd boven de Marollen.