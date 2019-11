Opnieuw aanval op prostituee in rosse buurt Stéphanie Romans

07 november 2019

Een onbekende man heeft een Afrikaanse prostituée donderdagochtend tot bloedens toe geslagen. Hij bedreigde haar met een mes zodat ze hem haar geld zou geven. Het is de tweede aanval op een prostituée op acht dagen tijd.

Een man kwam donderdagochtend om 6 uur binnen in de carré van de Afrikaanse prostituée in de Linnéstraat. Hij was geen klant, maar een dief, die uit was op de omzet van de nacht. De man viel de vrouw aan met een mes en sloeg haar met zijn blote vuisten in het gezicht. Het gevecht eindigde op straat, waarna hij aan de haal ging met het geld van de vrouw. Vervolgens vluchtte de dader volgens het slachtoffer met een auto.

Het slachtoffer kon minstens een deel van de nummerplaat noteren. De vrouw beschrijft de dader als een man met Noord-Afrikaans uiterlijk.

Het slachtoffer heeft volgens de spreekbuis van de prostituées in de straat aanval niet meteen naar de politie gebeld. Ze is eerst op eigen houtje naar het Sint-Jans-ziekenhuis gegaan om haar wonden te laten hechten. Inmiddels is de politie wel op de hoogte: “We doen inderdaad onderzoek naar de aanval”, zegt politiewoordvoerster Audrey Dereymaeker. “We bekijken alle aanwijzingen, maar de man is voorlopig nog niet geïdentificeerd.

Vorige week woensdagnacht sloegen twee daders een prostituée in de Linnéstraat ook al het ziekenhuis in. Ook in dit geval waren de daders geen klanten. “We denken niet dat het om dezelfde dader gaat. De modus operandi was daarvoor te verschillend. Ook die aanval onderzoeken we nog.”

De prostituées in de wijk maken zich veel zorgen over de twee gewelddadige incidenten die zo kort na elkaar plaatsvonden. “We begrijpen dat agressie in deze specifieke wijk veel losmaakt. Zeker na de moord op Eunice (een Afrikaanse prostituée die vorig jaar door een klant werd gedood ,red.)”, aldus de politiewoordvoerser. “Uit onze cijfers blijkt geen toename van agressie. Het aantal feiten van diefstal met geweld daalt zelfs met zeven procent ten opzichte van vorig jaar.”