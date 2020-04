Opnieuw 30-tal aanhoudingen in Anderlecht, politiewapen nog steeds spoorloos JCV

12 april 2020

19u03 14 Brussel Zondag zijn in Anderlecht opnieuw een 30-tal mensen opgepakt omdat ze samen kwamen op de openbare weg. Dat brengt het totaal voor het weekend in de buurt van 100 arrestaties. Een politiewapen dat door relschoppers bij de onlusten van zaterdag werd buitgemaakt, is nog steeds niet teruggevonden.

Ondanks de arrestaties, bleef zondag alles rustig in de gemeente Anderlecht. “We hebben vandaag gekozen voor een ‘zero tolerance’-aanpak”, zegt burgemeester Fabrice Cumps (PS). Vanaf de minste samenscholing worden mensen nu opgepakt. “Het is zondag zeer rustig gebleven, we hopen dat het zo verder gaat.”

De politie hoopte zaterdag op een vreedzame mars, maar het was al snel duidelijk dat dit zou uitdraaien op geweld. “Er werd met stenen gegooid en we moesten tussenkomen. Vandaag zijn we veranderd van tactiek. We hebben ons meteen zichtbaar opgesteld en kwamen tussen vanaf dat er kleine groepjes ontstonden”, aldus korpschef Patrick Evenepoel.

Tot de opkomst van zaterdag was opgeroepen na de dood van een 19-jarige Anderlechtenaar. Die werd vrijdagavond op zijn scooter aangereden door een politievoertuig terwijl hij op de loop was voor een controle. De opkomst ontaardde al snel in rellen waarbij heel wat schade werd aangericht en enkele politievoertuigen werden vernield.

Vermist dienstwapen

Bij de onlusten maakten relschoppers een wapen van de politie buit toen ze een voertuig plunderden. Dat is nog steeds niet teruggevonden. “Dat is een zeer spijtige zaak”, zegt Evenepoel. “Maar we zijn daar volop naar op zoek. Dat is gebeurd toen een van onze voertuigen omsingeld werd en onze agenten hun voertuig moesten verlaten.”

In totaal werden er zaterdag al 65 mensen opgepakt. Twee minderjarige verdachten verschenen al voor de jeugdrechter. Zondag werd er dan nog eens een dertigtal mensen opgepakt. “We werken er nu aan om deze administratieve aanhoudingen om te zetten in solide klachten en alle verdachten te identificeren”, zegt Cumps. “We maken daarvoor gebruik van de videobeelden van de rellen.”

Dertig procent van de aanhoudingen bij de rellen betrof mensen uit de eigen politiezone, klonk het nog. Een opgepakte jongere was afkomstig uit Antwerpen. De rest kwam van buiten de zone. Ook was zo’n dertig procent minderjarig.