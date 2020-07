Opnames van nieuwe reeks Vier-reeks ‘Grond’ opgestart in Molenbeek JCV

09 juli 2020

12u28 0 Brussel In Sint-Jans-Molenbeek zijn vorige week de opnames gestart van ‘Grond’, een nieuwe fictiereeks voor Vier en Netflix. Achter de camera staan onder meer Adil El Arbi en Bilall Fallah, bekend van de films Patser en Bad Boys for Life. De reeks krijgt volgend jaar ook een plek op Neflix.

De nieuwe reeks werd geschreven door Wannes Capelle, Dries Heyneman en Zouzou Ben Chikha, die ook al de reeks Bevergem op hun cv hebben staan. Het verhaal gaat over een broer en zus die de begrafenisonderneming van hun vader overnemen. “Grond vertelt een actueel verhaal dat heel herkenbaar is voor ons aangezien we moslims en Marokkanen zijn, maar het heeft tegelijkertijd ook een universeel karakter omwille van de thematiek van familie en verlies”, zeggen El Arbi en Fallah. “Het jeukt om terug op een set te staan en ons ding te doen in de city where it all started: Brussel.”

Naast El Arbi en Fallah zit ook de Antwerps-Brusselse regisseur Mathieu Mortelmans achter de camera. Onder meer Yassine Ouaich, Charlotte De Bruyne , Barbara Sarafian, Tom Vermeir en Reinhilde Decleir spelen mee in de reeks.

‘Grond’ is een productie van het Gentse productiehuis Lunanime in opdracht van VIER en Telenet. Voor de wereldwijde verspreiding is er een deal met Netflix. Volgend jaar moet de reeks in première gaan.