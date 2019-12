Opmerkelijke verhuis: kraan steekt kanaal over JCV

11 december 2019

16u14 0 Brussel De Haven van Brussel heeft woensdagmorgen een opmerkelijke operatie uitgevoerd. Een goederenkraan uit de jaren ’50 werd per ponton van de linker- naar de rechteroever gebracht. Daar krijgt de kraan een plaats naast de nieuwe passagiersterminal.

De kraan werd gebouw in 1952, maar is al sinds de jaren ’90 buiten gebruik. “Ze hinderde ook de activiteiten waar ze stond”, zegt Alfons Moens. directeur-generaal van de Haven van Brussel. “Maar we wouden dit uniek stuk industrieel erfgoed niet verloren laten gaan. De kraan is een van de zes die gebouwd werd met het geld van het Marshallplan om België na de tweede wereldoorlog opnieuw op te bouwen.”

Daarom krijgt de kraan een plaats aan de overkant. “Aan de passagiersterminal voorbij de Budabrug, willen we de oever opwaarderen”, zegt Moens. Er moet onder meer een skatepark komen en een verbinding met de bossen en parken in Neder-Over-Heembeek om zo mooi te kunnen wandelen. Deze kraan zal er als een belangrijk deel van onze geschiedenis ook zijn plaats krijgen.”

Voor de hele operatie werd de kraan opgetild door op afstand bestuurde wagentjes en daarna op een ponton gereden. Die bracht de kraan naar haar nieuwe bestemming.