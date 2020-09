Opmerkelijke tentoonstelling in Brussel: Franse fotograaf brengt bewogen geschiedenis van urinoirs in beeld Robby Dierickx

19 september 2020

12u50 1 Brussel In de Molenbeekse kunsthal La Vallée is vrijdag de expo ‘Les Tasses’ geopend. Een opmerkelijke tentoonstelling over de bewogen geschiedenis van openbare urinoirs. De initiatiefnemer is de Franse fotograaf Marc Martin. De tentoonstelling loopt nog tot 3 oktober.

Na Berlijn en Parijs zakt de Franse fotograaf Marc Martin nu met zijn eigenzinnige tentoonstelling Les Tasses naar Sint-Jans-Molenbeek af. Vrijdag werd de expo met foto’s en authentieke openbare urinoirs geopend. De Fransman kwam zowat tien jaar geleden op het idee om een tentoonstelling te maken toen hij in een zuid-Frans dorpje per toeval op een openbaar toilet botste. Sindsdien reisde hij de wereld rond om opvallende urinoirs in beeld te brengen. Hij geraakte vooral gefascineerd door de boodschappen die op de constructies geschreven werden. Daarnaast zijn er ook foto’s van veelal anonieme fotografen te zien.

Voornamelijk de Vespasienne-urinoirs komen aan bod in de tentoonstelling. In het begin van de vorige eeuw vond je in Brussel een 200-tal van dergelijke exemplaren die in lantaarnpalen verwerkt waren.

De tentoonstelling Les Tasses loopt nog tot 3 oktober in de Molenbeekse kunsthal la Vallée.