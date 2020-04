Opladende gsm veroorzaakt brand in badkamer SHVM

23 april 2020

13u31 0 Brussel In de Goede Luchtwijk in Anderlecht is donderdagochtend een beginnende brand uitgebroken door een gsm die lag op te laden. Er vielen geen gewonden. Naar aanleiding van het incident, geeft de brandweer nog enkele tips mee om een brand door elektrische toestellen te voorkomen.

Omstreeks 2.15 uur keerde de Brusselse brandweer richting de Goede Luchtwijk in Anderlecht na een oproep betreffende een brand in een badkamer. Eens aangekomen constateerde de brandweer dat technisch defect aan een gsm die er lag op te laden de oorzaak was van de brand. “De gsm lag op te laden op een badmat. Het toestel raakte oververhit, waardoor de brand ontstond”, zegt woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw. Bij het incident vielen geen gewonden en de woning blijft bewoonbaar.

Tips

Naar aanleiding van de gebeurtenis, geeft de brandweer graag nog een aantal tips mee over hoe je een brand door je gsm, maar ook door andere elektrische toestellen zoals fietsen, steps en waveboards, kan voorkomen:

1. Laad je gsm niet op onder je kussen, op bed of ander brandbaar materiaal (zoals een badmat).

2. Gebruik steeds kwalitatieve opladers en kabels.

3. Verzorg je materiaal en gebruik geen defecte laders of kabels.

4. Vermijd ‘overladen’. Is je toestel opgeladen, koppel het los van de oplader.

5. Haal je oplader overdag uit het stopcontact. Als er een defect is, loop je het risico dat hij warmte blijft opwekken.

6. Verwijder bij het opladen het hoesje van je gsm. Zo kan je toestel beter afkoelen.

7. Laad best op overdag. Doe je het toch ’s nachts, doe het dan in de buurt van een rookmelder. Geen brandbaar materiaal in de omgeving en zorg ervoor dat de vluchtweg niet belemmerd wordt.