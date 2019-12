Ophef over ontmoeting tussen Emir Kir en Turkse burgemeesters JCV

05 december 2019

10u27 0 Brussel De Brusselse PS-afdeling keurt een ontmoeting tussen burgemeester van Sint-Joost-ten-Node Emir Kir (PS) en twee burgemeesters van een extreemrechtse Turkse partij niet goed. Dat heeft afdelingsvoorzitter Ahmed Laaouej donderdag gezegd.

La Libre Belgique meldde woensdagavond dat Emir Kir eerder op de dag een delegatie van Turkse burgemeesters had ontvangen, van wie er twee lid van zijn van MHP. Dat is een nationalistische partij die als extreemrechts wordt bestempeld en die dicht bij de Grijze Wolven zou staan.

“Op de strijd tegen extreemrechts kunnen er geen uitzonderingen zijn. De Brusselse PS keurt het niet goed dat Emir Kir mandatarissen van de MHP heeft ontvangen. Extreemrechts wint terrein in Europa, ook bij ons”, aldus Laaouej.

De woordvoerder van Kir preciseerde dat de zes burgemeesters ook waren uitgenodigd door Europese instellingen en dat ze in die context ook naar Sint-Joost waren uitgenodigd. “Wat ook het institutioneel kader is, ook als het gaat om contacten die door Europa werden georganiseerd, geen enkele vorm van inschikkelijkheid is aanvaardbaar. De socialistische waarden staan voor een duidelijke en geen dubbelzinnige houding: een cordon sanitaire tegen elke extreemrechtse partij, hier of elders”, benadrukt Laaouej.