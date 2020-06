Ophef over foto van knielende agent op jonge betoger: “Hij was aan het schreeuwen en zijn arm was verdraaid” Politie nuanceert: “Géén sprake van knie-op-de-hals-arrestatie” LH WHW

12 juni 2020

14u43 204 Brussel Getuigen van een arrestatie in Brussel zeggen “geschokt” te zijn nadat ze afgelopen zondag, tijdens de antiracismebetoging, zagen hoe een agent minutenlang bovenop een tiener knielde. Het incident doet denken aan de techniek die toegepast werd bij de overleden George Floyd. Volgens een aanwezige fotograaf duurde de arrestatie bijna vijf minuten.



De foto’s werden genomen zondag om 21 uur, na de Black Lives Matter-betoging van afgelopen zondag. Jonathan Del Valle liep samen met een andere fotograaf, Igor Pliner, rond in Brussel om beelden te maken. “We wilden zo dicht mogelijk bij de Waterloosesteenweg geraken”, zegt Del Valle. “Omdat we die veiligheidsperimeter niet in mochten zonder perskaart.”

Aan de Kleine Zavel zagen ze een tiental jongeren die de confrontatie met de politie wilden aangaan. “Uit een werfcontainer namen ze stenen en andere voorwerpen om mee te gooien. De agenten die al ter plaatse waren, kregen versterking.”

Ik denk dat de jongen pijn had. De arrestatie duurde bijna vijf minuten. Hij was aan het schreeuwen en zijn arm was volledig verdraaid Getuige Igor Pliner

Een aantal jongeren sloeg op de vlucht. Daarnaast werden twee jongemannen gearresteerd, maar een jongere werd in de Wolstraat door de agenten van zijn fiets getrokken en op de grond gegooid. Pliner zegt aan The Brussels Times “geschokt” te zijn door de brutale arrestatie. “Ik denk dat de jongen pijn had. De arrestatie duurde bijna vijf minuten. Hij was aan het schreeuwen en zijn arm was volledig verdraaid. Het was dezelfde positie als die waarin George Floyd vermoord werd.” Nog volgens de fotograaf bood de jongen, die wellicht niet ouder dan 20 jaar was, geen weerstand.

Een derde getuige zei dat hij probeerde met de politieagenten te praten toen hij merkte dat de tiener zich niet verzette tegen de arrestatie, maar naar eigen zeggen werd hij genegeerd. “Hij verzette zich niet, hij lag eigenlijk gewoon op de grond, het leek alsof ze hem net hadden kunnen oppakken”, aldus de getuige nog.

Alle drie de getuigen zeiden dat ze de redenen voor de arrestatie niet begrepen. Volgens hen was het ook onduidelijk of de jongeman deel uitmaakte van het groepje jongeren dat met stenen gooide.

Gespecialiseerde eenheden

De politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene is ondertussen op de hoogte van de beelden. “Er is geen sprake van een “knie-op-de-hals” arrestatie, zoals werd toegepast tijdens de arrestatie die leidde tot de tragische dood van George Floyd”, reageert men bij de zone. ”Na het analyseren van de interventie op basis van de camerabewakingsbeelden blijkt duidelijk dat de politieagent één knie op de grond had en de andere op de schouders van de gearresteerde, een arrestatiemethode die de bewegingsvrijheid tijdens het handboeien beperkt en die niet het volledige gewicht van de politieagent op de gearresteerde plaatst, en dus zeker niet op een fragiel deel van zijn lichaam.“ Ook hamert de zone erop dat het ging om gespecialiseerde eenheden. “De politieman die overgaat tot de arrestatie is lid van de gespecialiseerde bijstandseenheid - een speciaal opgeleide eenheid – en tevens monitor geweldsbeheersing zonder vuurwapen . We hebben het hier dus over iemand met een bijzondere ervaring in controle- en arrestatiemethoden. De agenten werden het slachtoffer van talrijke agressieve daden zoals het werpen met stenen en andere projectielen. terwijl ze een einde wilden maken aan de vernielingen van straatmeubilair en de plunderingen van winkels”, laat de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene weten.