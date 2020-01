Ophaling vuilnis blijft verstoord door staking JCV

31 januari 2020

13u11 0 Brussel Door een stakingsactie bij Net Brussel blijft de ophaling van vuilnis ook vrijdag verstoord. Vooral in Sint-Lambrechts-Woluwe, Ganshoren en Jette zijn er problemen.

Het grootste deel van de witte zakken kon vrijdag wel opgehaald worden, met slechts lichte hinder in de meeste gemeenten. Alleen in Sint-Lambrechts-Woluwe gebeurde slechts 60 procent van de omhalingen. In Anderlecht ging het om 70 procent.

Bij de gele zakken is er veel hinder in Jette en Ganshoren, waar respectievelijk 10 en 30 procent van de ophalingen gebeurde.

De Algemene directie van Net Brussel verontschuldigt zich voor het ongemak en vraagt om niet-opgehaalde zakken terug binnen te halen.