Opgefriste Nieuwstraat feestelijk ingehuldigd

03 oktober 2020

13u40

Bron: Belga 0 Brussel Burgemeester Philippe Close (PS) en federaal minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) hebben de gerenoveerde Nieuwstraat vandaag feestelijk ingehuldigd. De bekende winkelstraat kreeg de voorbije twee jaar een grondige opfrisbeurt, met onder meer een vernieuwing van de bestrating en een herinrichting van de zijstraten.

Die nieuwe bestrating bestaat uit vierkante klinkers in drie tinten blauwgrijs, met hier en daar een koperen accent van messing. De kleine granieten kubussen zouden sterker moeten zijn dan de oude grote tegels, die braken onder het gewicht van voertuigen. Daarnaast kregen de St-Michielsstraat, Duivenkotstraat, Finisterrae, Koolstraat, Nieuwbruggenstraat, Mechelse Straat en Blekerijstraat een nieuwe inrichting, om ze te doen aansluiten bij de Nieuwstraat zelf. Dat zou extra ruimte voor nieuwe kwaliteitsvolle horeca- en handelszaken moeten scheppen om zo de Nieuwstraat zelf te ontlasten.

Her en der zijn ook rustzones met banken en bomen ingericht en de nieuwe verlichting zou niet alleen de gebouwen in de spotlight moet zetten, maar vooral een sfeervolle wijk creëren waar het een plezier is om te wandelen.

“De Nieuwstraat is symbool van de handelsactiviteit in de hoofdstad”, zegt burgemeester Philippe Close. “We zijn dan ook heel blij met het werk dat door de stad en door Beliris is verzet om de straat te renoveren. De vernieuwing van de Nieuwstraat maakt, samen met de werken aan de voetgangerszone, deel uit van een breder project om de binnenstad te herinrichten. In die binnenstad is nog nooit zoveel geïnvesteerd als de voorbije jaren. Op die manier willen we de binnenstad aantrekkelijker maken, zowel voor de shoppers en bezoekers, als voor de bewoners. Binnenkort wordt ook de Adolphe Maxlaan aangepakt.”

“De Nieuwstraat is de meest bekende en bezochte voetgangersstraat van het land, met meer dan 40.000 mensen die er elke dag lopen”, zegt Quentin Huet van handelaarsvereniging Shopera. “We zijn heel tevreden en enthousiast om dit nieuwe begin van de Nieuwstraat te kunnen beleven.”