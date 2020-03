Operazangeres geeft lockdownconcert op eigen balkon JCV

14u55 0 Brussel De buurt van de Koningslaan in Vorst kon zaterdag rekenen op muzikaal entertainment van hoog niveau. Operazangeres Sarah Defrise Nirenburg gaf er samen met haar vriend een concert op het balkon van haar appartement.

Onder andere Gershwin en Puccini passeerden de revue. Het optreden werd gesmaakt door de buurtbewoners, zo blijkt uit de beelden van het concert die online verschenen. “We hopen dat we hiermee andere artiesten in Brussel kunnen inspireren”, klinkt het. “Het is meer dan ooit tijd om samen te komen en ons samenleven te herdenken.”