Operazangeres geeft lockdownconcert op eigen balkon: “In moeilijke tijden hebben we cultuur nodig” JCV SRB

26 maart 2020

14u55 3 Brussel De buurt van de Koningslaan in Vorst kon zaterdag rekenen op muzikaal entertainment van hoog niveau. Operazangeres Sarah Defrise Nirenburg gaf er samen met haar vriend een concert op het balkon van haar appartement.

Onder andere Gershwin en Puccini passeerden de revue. Het optreden werd gesmaakt door de buurtbewoners, zo blijkt uit de beelden van het concert die online verschenen. “We hopen dat we hiermee andere artiesten in Brussel kunnen inspireren”, klinkt het. “Het is meer dan ooit tijd om samen te komen en ons samenleven te herdenken.”

Veel artiesten hebben het moeilijk tijdens deze crisis. Door de afgelasting van optredens zitten zij zonder werk en dus zonder inkomen. “Ik zit zelf niet in die situatie, gelukkig’, zegt de zangeres. “Veel anderen wel: zij kunnen hun huur en boodschappen amper betalen. Daarom vind ik het jammer dat er vanuit de Belgische politiek nog niet echt een gebaar is gemaakt voor de culturele sector. De Duitse cultuurminister heeft een steunpakket van 50 miljard euro vrijgemaakt. Dat vond ik hartverwarmend om te zien. Hier blijven we in de kunstsector voorlopig op onze honger zitten.”

“Kunst doet deugd”

Het eerste concert is alvast voor herhaling vatbaar. “We gaan proberen voortaan elke zondag tussen 12.00 en 12.30 een concert te geven op het balkon”, zegt Defrise Nirenburg. “Als het weer en onze gezondheid het toelaat tenminste. Ik moedig andere artiesten aan om hetzelfde te doen: in moeilijke tijden hebben we cultuur nodig. Dat gaat echt iets betekenen. Kunst doet de mensen deugd. Kijk, ik kan heel wat dingen niét, maar via muziek een klein steentje bijdragen: dat lukt me wél.”

De muziekkeuze van Defrise Nirenburg ligt dan wel niet meteen voor de hand, toch krijgt ze alleen maar goede reacties. “Ik merk in mijn buurt al dat het iets losmaakt”, zegt ze. “De meeste mensen zijn in het dagelijks leven misschien geen operakenners, maar ze vinden het toch leuk. De reacties zijn fenomenaal. Dat verbaast me niet. Zelfs als je nooit operamuziek luistert, heeft zo’n live optreden toch iets magisch. Het doet me oprecht plezier dat ik in deze moeilijke tijden opera dichterbij de mensen kan brengen. Het eerste optreden kozen we voor toegankelijkere werken. Deels moet dat ook wel, omdat mijn vriend op zijn elektrische piano niet even virtuoze stukken kan spelen als op een echte piano. Zondag kiezen we andere stukken, die de mensen wellicht minder snel herkennen.”

De concerten zijn plezant, maar stemmen evenzeer tot nadenken, zegt de zangeres: “We moeten toch eens met z’n allen nadenken over onze manier van samenleven. We wonen in een blok met honderd mensen, dichtbij elkaar, maar we kennen onze buren amper. In deze crisis merk je plots hoeveel solidariteit er is tussen de mensen.”