Opening zwembad Sint-Joost uitgesteld tot oktober SZM

13 september 2019

12u50 0 Brussel Het zwembad van Sint-Joost-ten-Node moest na de zomer heropend worden, maar de langverwachte opening is weer uitgesteld. De laatste werken in het zwembad zouden nu begin oktober klaar zijn. Dat bevestigt woordvoerster van burgemeester Emir Kir (PS), Murielle Deleu. “We willen het zwembad pas terug openen als alles tot in de puntjes klaar is”, zegt Deleu.

Het gemeentelijk zwembad van Sint-Joost of ook het Sint-Franciscuszwembad genoemd ondergaat een grondige renovatie sinds 2010. Het gebouw in Art Deco stijl van 1933 is beschermd door Monumenten en Landschappen. In 1960 werd het gedeeltelijk heringericht, met onder andere de toevoeging van een decor van mozaïeken.

In mei van dit jaar zou het zwembad feestelijk ingehuldigd worden, maar door een defect waterfilteringssysteem werd de opening uitgesteld tot in juli. In de zomer bleef het over een openingsdatum van het zwembad muisstil. De gemeente beloofde toen dat de werken klaar zouden zijn in september. Er werden namelijk nog watertests gedaan om na te gaan of de kwaliteit van het zwembadwater binnen de normen was. Nu blijken de werken weer vertraging op te lopen. “De laatste afwerkingen moeten nog gebeuren”, zegt de woordvoerster van burgemeester Kir, Murielle Deleu. Over een precieze openingsdatum blijft de woordvoerster wel vaag. “We hopen eind september of begin oktober het zwembad te kunnen inhuldigen.”

Het zwembadpersoneel is wel al aangenomen en betaald. Dat bevestigt het college na een vraag van Frederic Roekens (Groen) tijdens de laatste gemeenteraad.