Opening nieuw museum van

Koninklijke Bibliotheek laat

wat langer op zich wachten JCV

02 april 2020

17u10 0 Brussel De KBR, vroeger beter bekend als de Koninklijke Bibliotheek van België, stelt de opening van haar nieuwe museum uit naar 18 september. De opening stond oorspronkelijk op de agenda voor 15 mei.

De verschuiving in de planning komt er door de coronacrisis. De KBR zelf spreekt van een moeilijke beslissing nu de opening van het museum in zicht was. “Het KBR museum zal in het najaar volop bijdragen tot de heropleving van de stad en van ons land”, klinkt het.

Het nieuwe KBR Museum is opgebouwd rond enkele unieke 15de-eeuwse werken uit de bibliotheek van de hertogen van Bourgondië. Die zogenaamde ‘Librije van de hertogen van Bourgondië’ werd in de Gouden Eeuw van onze gewesten opgebouwd en telde oorspronkelijk 900 werken. Daarvan zijn er nog 300 bewaard.