Opening Koninklijk park: joggen en picknicken nog niet voor morgen JCV

29 januari 2020

13u40 0 Brussel De Brusselse regering zal mee nadenken over de opening van het Koninklijk domein in Laken voor het grote publiek. Ze benadrukt wel dat het de federale overheid is, die de beslissing neemt. Zelfs bij een akkoord, is een volledige opening echter nog niet voor morgen.

Het park van Laken is maar liefst 187 hectare groot en is dan ook een enorme reserve aan groene omgeving in het Brussels Gewest. De afgelopen jaren lieten al veel politici een proefballonnetje op over de opening van het park. Zij krijgen nu echter ook steun van de Brusselse regering.

Afgelopen donderdag keurde de regering een nota goed waarin ze zegt te willen meewerken aan het openstellen van het park. “Daarover moet dan wel eerste een akkoord van de federale overheid en de koninklijke familie zijn”, zegt Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) aan BX1. “Als dat akkoord er is, zullen wij zeker meewerken aan dit project.” Maron zegt dat de regering positief staat tegenover een opening.

Het Gewest zal het beheer en de aanpassingen aan het park op zich nemen, eens het wordt opengesteld. De regering start daarom een werkgroep op die de haalbaarheid van een gedeeltelijke openstelling moet onderzoeken. Een volledige opening, waarbij je in het park kan gaan joggen en picknicken is nog niet voor morgen. “In de eerste plaats zullen onderzoekers de biodiversiteit in het park in kaart moeten brengen”, zegt Maron. “Het is belangrijk dat we die beschermen. In een eerste fase zouden we dan kunnen overgaan tot geleide bezoeken in het park. Daarbij is het van belang dat ook de veiligheid van de koninklijke familie niet in gevaar komt.”

Signaal

De opening van het park van Laken speelt al veel langer. In het verleden spraken al veel politieke partijen, van de groenen tot de N-VA, zich uit voor een opening van het Koninklijk domein. Vlaams parlementslid Hannelore Goeman (one.brussels-sp.a) , initiatiefnemer van Park National en de jaarlijkse Park/cours-run om het domein van Laken, reageert positief: “Dat nu ook de Brusselse regering haar steun uitspreekt voor een gedeeltelijke openstelling is een belangrijk politiek signaal. Ik ben heel blij met de plannen om nu ook concreet te kijken hoe een deel van het koninklijk domein open kan voor het publiek. Het gaat hier om een domein dat groter is dan de gemeenten Koekelberg en Sint-Joost-ten-Node.”

Voor collega en Brussels parlementslid Hilde Sabbe is het duidelijk dat er binnen de nieuwe Brusselse meerderheid veel steun is voor het openstellen van het domein van Laken. “We rekenen op een constructieve samenwerking met de hofhouding en de Koninklijke Schenking om dit prachtig stukje Brussel zo snel mogelijk open te stellen voor het publiek.”