Opening kapperszaken in Brusselse wijk Matonge verloopt vlot SHVM

18 mei 2020

13u59 1

De kapperszaken in de Brusselse Matongewijk hebben net zoals alle andere kapperszaken in ons land de deuren geopend. In de wijk is de ene kapperszaak na de andere te vinden, en voor vele vrouwen, voornamelijk Afrikaanse, is het een echte ontmoetingsplek. Maar dat is nu anders. Ze vinden het naar eigen zeggen jammer dat ze er niet meer gezellig kunnen bijpraten met vrienden of familie, “maar we zijn wel blij dat de kapperszaken terug geopend zijn”, klinkt het. Volgens de plaatselijke kappers houdt iedereen zich perfect aan de richtlijnen en veiligheidsvoorschriften, en kende het verloop nog geen problemen.