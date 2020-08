Openbare ruimte in de Marollen krijgt make-over JMBB

14 augustus 2020

12u51 0 Brussel De Stad Brussel lanceert een projectoproep in het kader van het ‘Duurzaam Wijkcontract’ van de Marollen. Zeven openbare buurtruimten en binnenhuizenblokken zullen binnenkort een facelif t ondergaan.

Verschillende groene en openbare ruimtes in de historische Marollenwijk krijgen op die manier een heropwaardering. Er wordt meer dan twee miljoen euro geïnvesteerd in de wijk, om de omgeving en levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren.

Duurzaamheid en burgerparticipatie

“De lockdownperiode heeft de wens van Stad Brussel nog sterker gemaakt om alle Brusselaars groene buurtruimten en plaatsen om op adem te komen aan te bieden, en dat in het hart van de verschillende Brusselse wijken”, reageert Arnaud Pinxteren (Ecolo), schepen van Stadsvernieuwing en Burgerparticipatie. “De focus ligt vooral op dichtbevolkte wijken met een gebrek aan openbare ruimte. Dat is ook wat we met het Duurzaam Wijkcontract De Marollen doen. In deze volkswijk wordt een heel netwerk van ruimtes volledig heraangelegd voor het welzijn van de bewoners. Daarbij hanteren we ambitieuze criteria op vlak van duurzaamheid en burgerparticipatie. Het team projectleiders zal worden geselecteerd op basis van hun visie op de milieuproblematiek en op basis van de participatieve methodologie voor een gezamenlijke constructie van dit project samen met inwoners en actoren uit de buurt.”

De zeven ruimtes die een make-over krijgen zijn de Escargots-speeltuin, het kleine park in de Rodepoortstraat, de binnenhuizenblokken in de Montserratstraat en de Voorzorgsstraat, de omgeving van de school La Marolle en de sociale woonwijken in de Bloemistenstraat en de Lacaillestraat. Uiteindelijk moeten het participatieve proces en de studie zelf van start gaan in april 2021.