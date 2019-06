Openbaar vervoer in Brussel versus Stockholm: groter netwerk en meer investeringen SZM

13 juni 2019

14u58 0 Brussel Het openbaar vervoer van Stockholm, de zogenaamde SL, met dat van Brussel vergelijken is eigenlijk een beetje appelen met peren vergelijken. Je merkt meteen dat het netwerk in Stockholm veel groter is dan dat in Brussel. Nochtans vervoert de MIVB meer reizigers per dag.

Als je metrostation Kunst-Wet al een doolhof vindt, dan ben je nog niet naar Stockholm gegaan. Je kan er bovengronds, ondergronds en op water gebruik maken van het openbaar vervoer of SL, zoals ze dat noemen. Er zijn zo’n 23 verschillende lijnen voor metro en trams. Daarnaast zijn er nog 2 lijnen voor pendel boten die passagiers naar verschillende eilanden brengt en nog 537 buslijnen. De treinen en metro’s rijden er op gemiddeld 45 meter onder de grond, met als diepste metro, één van 80 meter ondergronds. “In Brussel denken ze vaak dat een tunnel van 40 meter onder de grond niet lukt, maar in Stockholm lukt dat blijkbaar wel,” zegt MIVB-medewerker Roland De Coster. “Ter vergelijking is momenteel het diepste station in Brussel Kruidtuin met 25 meter.”

Treinen, bussen, trams, metro’s en ferry’s

In Stockholm beheerst in tegenstelling tot de MIVB het openbaar vervoer ook treinen binnen de stad. Dat is alsof je bij ons ook je MIVB-abonnement kan gebruiken om een S-trein te nemen tussen zeg maar Vilvoorde en Brussel-Noord. De openbaarvervoermaatschappij in Stockholm heeft drie treinen, of ook commuter lines genoemd. Dagelijks rijden er zo’n 550 treinen op 45 meter onder de stad op drie verschillende lijnen van 6 kilometer lang.

Daarnaast heeft het openbaar vervoer in Stockholm ook nog bussen, trams, metro’s en ferry’s. In Brussel heeft de MIVB enkel bussen, trams en metro’s over een veel kleiner netwerk, terwijl de MIVB dagelijks wel meer reizigers vervoert. De SL heeft dagelijks 800.000 reizigers en de MIVB iets meer dan 1 miljoen. Beide openbaarvervoermaatschappij worden nochtans gefinanceerd op regionaal niveau. Het is zelfs zo dat in de Stockholm de regionale gezondheidszorg en het openbaar vervoer onder dezelfde bevoegdheid zijn en een budget delen.

Kunstwerken tegen graffiti

Opmerkelijk is dat er in haltes in Stockholm ook veel kunstweken zijn. In sommige stations lijkt het alsof je in een grot wandelt. Dat heeft de openbaarvervoermaatschappij bewust gedaan om graffiti tegen te gaan. “Het feit dat hier 94 van de 100 stations op een bepaalde manier door artiesten worden ingevuld, merken we dat we veel minder last hebben van graffiti en afval op de grond,” aldus een SL-medewerker die ons door het openbaar vervoer van Stockholm gidst.

Een voorbeeld hiervan is station Citybanan – Odenplan, waar kunstenaar David Svensson, zich heeft laten inspireren op een echografie van zijn zwangere vrouw. Hij had het idee om de patronen van een hartslag te reconstrueren.