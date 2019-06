Openbaar onderzoek naar nieuw mobiliteitsplan van start JCV

17 juni 2019

16u22 0 Brussel Vandaag start het openbare onderzoek over het nieuw gewestelijk mobiliteitsplan Good Move. Dat wil zeggen dat alle burgers hun zegje kunnen doen over het nieuwe plan. Dat moet tegen 2030 zorgen voor een grondig andere mobiliteit in Brussel.

Het nieuwe Mobiliteitsplan werd in april goedgekeurd door de Brusselse regering. Enkele doelen van het plan zijn dat het in Brussel niet langer nodig moet zijn om een auto te bezitten en dat er 65.000 parkeerplaatsen minder op de openbare weg komen. Een kwart van de verplaatsingen die nu met de auto gedaan worden moeten in 2030 op een andere manier gemaakt worden.

Tot 17 oktober kan elke Brusselaar nu zijn opmerkingen geven bij het plan. Dat kan schriftelijk bij Brussel Mobiliteit, bij de administratie van zijn gemeente of via deze link: http://goodmove.brussels/nl/gewestelijk-mobiliteitsplan/