Openbaar ministerie vraagt drie jaar met uitstel voor treinbestuurder bij ramp in Buizingen JCV

16 september 2019

11u47 0 Brussel Het openbaar ministerie heeft op het proces van de treinramp in Buizingen uit 2010 een gevangenisstraf van drie jaar met uitstel gevraagd voor de bestuurder van een van de betrokken treinen. Die zou daarbij een rood sein hebben genegeerd. Voor de NMBS wordt een boete van 700.00 euro gevraagd.

De ramp in Buizingen gebeurde op 15 februari 2010 toen twee treinen op elkaar botsten. Daarbij kwamen 19 mensen om het leven en vielen honderden gewonden.

Maandag ging het proces over de ramp van start, nadat het meerdere keren vertraagd was geraakt. De bestuurder van een van de treinen stond er terecht omdat hij mee verantwoordelijk zou zijn voor het ongeval. Ook zou hij weinig medeleven tonen voor de slachtoffers. “Zij komen in zijn verhaal niet voor”, klonk het.

De verdediging van de chauffeur gaar in ieder geval voor de vrijspraak. “Er blijven vragen over het signaal opduiken", zegt zijn advocaat Dimitri De Béco. “De chauffeurs noemden het ‘de kerstboom. Daarom vragen we de vrijspraak.

Ook voor de NMBS en Infrabel was het openbaar ministerie niet mals. Beide organisaties wordt verweten dat ze niet overlegden om de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen. Voor de NMBS vroeg het openbaar ministerie een boete van 700.000 euro, terwijl van Infrabel 650.00 euro gevraagd werd.