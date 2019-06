Op zoek naar een lekkere pizza? Daarvoor moet je in Brussel zijn SZM

09 juni 2019

14u41 0 Brussel De beste pizza van het land vind je in Brussel. Vergeet de pizza’s met rare combinaties, want volgens Italianen zelf zijn er twee Brusselse restaurants, waar je pizza’s kan smullen alsof je in een klein pizzeria in Napels zit.

Het mekka van de pizza ligt in Italië, dat kan niemand tegenspreken, maar in andere Europese landen, zijn er een aantal restaurants die er toch heel dicht bij komen. Dat is alleszins de mening van de Italiaanse website 50toppizza. Jaarlijks maken de Italianen er een ranking van de 50 beste pizzeria’s in Europa, exclusief Italië zelf.

In die ranking vind je niet één maar twee Brusselse zaken, namelijk La Pizza è Bella in de Lebeaustraat aan de Zavel en La Piola Pizza op het Sint-Joostplein. De restaurants stranden op respectievelijk de 24ste en 36ste plaats en voor een gemiddelde prijs van 15 euro kan je de beste pizza van België zelf uitproberen.

Voor nummer 1 op de ranking moet je in Londen zijn bij 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria. Het Franse Bijou, in Parijs, plaatst zich op de tweede plaats en Bæst in Kopenhagen vervolledigt de top 3.