Op zoek naar de Vergeten Straat in Brussel met de nieuwe MIVB-app SZM

17 september 2019

16u01 0 Brussel De Brusselse openbaars vervoersmaatschappij, MIVB, lanceerde een jaar geleden hun nieuwe mobiele app. Dagelijks gebruiken zo’n 50.000 personen die app, maar de oude app is nog steeds geïnstalleerd op 240.000 smartphones. Daarom organiseert de MIVB de “Vergeten Straat”, een straat die enkel terug te vinden is op de nieuwe app en waar van 19 september tot de Autoloze Zondag op 22 september, exclusieve evenementen plaatsvinden.

In oktober 2018 lanceerde de MIVB haar nieuwe mobiele app met een nieuw design, duidelijkere en intuïtievere bediening en nieuwe functies waaronder een routeplanner gecombineerd met de reële wachttijd aan de haltes dankzij geolokalisatie. Een jaar later is de app geïnstalleerd op 415.000 toestellen en ongeveer 50.000 personen gebruiken ze dagelijks. Afgelopen mei kreeg de app ook al een update. Met de nieuwe functie, “Mijn MOBIB”, kan je sindsdien ook je persoonlijke gegevens raadplegen die verbonden zijn aan de MOBIB-kaart. ZO kan je bijvoorbeeld zien wanneer je MOBIB-kaart vervalt en die ook herladen.

De Vergeten Straat

Omdat de oude app nog geïnstalleerd is op 240.000 toestellen terwijl die vanaf 29 oktober niet langer zal werken, creëerden de MIVB samen met communicatie-agentschappen Mortierbrigade en Digizik een origineel event: ‘de Vergeten Straat’. Vanaf 18 september kunnen gebruikers van de nieuwe app de ‘Vergeten Straat’ lokaliseren dankzij de «reisweg»-knop op het scherm. Van donderdag 19 tot de Autoloze Zondag op 22 september wordt de Vergeten Straat ‘the place to be’. Op het programma zijn er tal animaties zoals DJ’sets, afterwork apero’s, kunstinstallaties, plantenmarkt, tijdelijke bar, pop-up store en exclusieve events. Dat alles in een retro MIVB-jasje. De openingsuren en het volledige programma van de “Vergeten Straat” zijn beschikbaar op de Facebook-pagina van de MIVB.