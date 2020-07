Op vakantie in de hoofdstad met StaycationBXL: regering keurt tweede reeks projecten goed JMBB

23 juli 2020

09u53 0 Brussel De Brusselse regering heeft een tweede reeks projecten voor het initiatief StaycationBXL goedgekeurd. Nadat eerder al 94 initiatieven het licht zagen, geeft het kabinet van staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels-sp.a) nu groen licht voor 85 initatieven die de Brusselaars in augustus een vakantiegevoel in de eigen stad moeten geven.

Workshops, buurtfeesten, pop-upbars, yogasessies, ...: ook in augustus zul je ze in Brussel in verschillende maten en vormen terugvinden in het kader van StaycationBXL.

De StaycationBXL-projecten krijgen in totaal 1 miljoen euro van de Brusselse regering. Hier vind je een overzicht van het aanbod.