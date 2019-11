Op setbezoek bij Brusselse Robin Hood: “Een bangelijke ervaring” SHVM

06 november 2019

06u30 0 Brussel De laatste scènes van het eerste seizoen van ‘Hoodie’, de nieuwe reeks die begin 2020 te zien zal zijn op Ketnet, werden vandaag in het voormalige Citoëngebouw in Brussel gedraaid. Hoofdrolspeler Maarten Cop, die in de reeks de rol van Pieter op zich neemt, is alvast laaiend enthousiast. “De reeks belooft zeer spannend en spectaculair te worden”, klinkt het.

Hoodie, een dagelijkse fictiereeks bestaande uit drie seizoenen, vertelt het verhaal van de zestienjarige Pieter, een gepassioneerd traceur, die samen met een stel nieuwe vrienden als een moderne Robin Hood zijn parkourtalent gebruikt om de criminaliteit in de Brusselse wijk ‘Vrijbeek’ te bestrijden. Hoe hij dat precies zal doen, wordt duidelijk in de reeks.

De cast bestaat uit enkele jonge talenten waaronder Maarten Cop, Lotte Stevens, Armin Mola, Ahlaam Teghadouini en Illias Dennoune. Ook ervaren rot Inge Paulussen, die meespeelde in onder andere Beau Séjour, stapt mee in de nieuwe fictiereeks.

Droom

Hoofdrolspeler Maarten droomde naar eigen zeggen al sinds zijn kinderjaren van deze kans. “Vroeger maakte ik filmpjes met een vriend van me. Die video’s zetten we vervolgens op Youtube. Niet om aandacht te krijgen, maar vooral omdat we het leuk vonden. Mijn ouders hebben me altijd voorgesteld om een figurantenrol aan te nemen, maar ik wou écht acteren. En kijk, hier sta ik nu. Ik hoop dat dit meer deuren voor me zal openen. Het is echt een bangelijke ervaring.”

In z’n vrije tijd doet Maarten ook aan parkour, “maar toch herken ik niet veel van mezelf in het personage. Pieter is een stil en teruggetrokken persoon, terwijl ik in het echte leven een heel uitbundig iemand ben.”

Diversiteit

“De reeks speelt zich af in Brussel en de stad zelf is een belangrijk personage”, zegt Maarten Janssen, netmanager bij Ketnet. “We willen met Hoodie heel hard inspelen op de authenticiteit van leven in een grootstad met alle diversiteit, problemen maar ook ongelofelijke kansen die een stad als Brussel met zich meebrengt.”