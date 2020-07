Ook Sint-Joost-ten-Node verplicht mondmaskers in winkelstraten JCV

24 juli 2020

10u54 0 Brussel Een mondmasker dragen is vanaf zaterdag verplicht in de winkelstraten van de Brusselse Sint-Joost-ten-Node. Het gaat om de Leuvensesteenweg, de Haachtsesteenweg, maar ook om enkele drukke pleinen. Dat zei burgemeester Emir Kir na afloop van de Nationale Veiligheidsraad.

De maatregel gaat in op zaterdag 25 juli. “In de tussentijd zetten we in op communicatie en bewustmaking”, zegt burgemeester Emir Kir. “Ik denk dat het van fundamenteel belang is om door te gaan met deze succesvolle strategie die we aan het begin van de pandemie invoerden om de bevolking te beschermen. Ook al zijn de cijfers goed in Sint-Joost-ten-Node, de grootste voorzichtigheid blijft geboden.”

Sint-Joost was ook al een van de eerste gemeenten om mondmaskers te verplichten in winkels. Mondmaskers zijn nu dus ook verplicht op de Leuvensesteenweg, de Haachtsesteenweg, de Verbiststraat, de Willemsstraat, de Brabantstraat en de Vooruitgangsstraat, op het Sint-Joostplein, Bossuetplein, Houwaertplein, Rogierplein en Madouplein.