Ook Sint-Gillis en Etterbeek kiezen voor woonerven JCV

24 april 2020

10u32 0 Brussel Net als andere Brusselse gemeenten zullen zowel Etterbeek als Sint-Gillis een aantal woonervern inrichten om een veiligere omgeving te creëren voor fietsers en voetgangers. Ze reageren zo op een oproep van Brussels mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen).

In Etterbeek gaat het om de omgeving van het Jubelpark, de Kazernenlaan en de ventwegen van de Sint-Michielslaan en de Tervurenlaan. In deze “ontmoetingszones” is de maximumsnelheid beperkt tot 20 kilometer per uur en hebben fietsers en voetgangers absolute voorrang, wat overeenkomt met een woonerf. “Geen enkele manier van transport wordt verboden, maar we geven de prioriteit aan actieve weggebruikers boven de wagen”, zegt schepen van Mobiliteit Rik Jellema (Groen).

In Sint-Gillis wordt een aantal straten eveneens om gevormd tot woonerven. Het gaat om 12 straten, waaronder een deel van de Waterlosesteenweg. De gemeente voegt bovendien 8 fietsstraten toe. Ten slotte wordt in Sint-Pieters-Woluwe ook het autoverkeer geweerd in het Woluwepark.

Eerder beslisten ook al Brussel-Stad, Anderlecht, Evere, Schaarbeek, Elsene en Watermaal-Bosvoorde om verschillende initiatieven te nemen om meer plaats te maken voor actieve weggebruikers. De redenering is dat het in de stad moeilijk is om social distancing te garanderen zonder meer ruimte te maken op straat.