Ook in Evere voert burgerbeweging actie voor meer verkeersveiligheid SVHM

13 september 2019

12u48

Bron: Belga 0 Evere De nieuw opgerichte burgerbeweging 1140/0 uit Evere heeft vrijdagochtend haar eerste actie voor meer verkeersveiligheid gevoerd aan de gemeentelijke school Clair-Vivre. Net als gelijkaardige bewegingen in andere Brusselse gemeenten, wil het Everse burgercollectief komen tot nul verkeersslachtoffers in hun gemeente. Het deelde vrijdag flyers uit met daarop een positieve boodschap om de zone 30 te respecteren.

De burgerbeweging 1140/0, een verwijzing naar de postcode van Evere met het cijfer nul erachter voor het aantal gewenste verkeersslachtoffers, is niet de eerste in haar soort. Eerder werden ook al 1030/0 in Schaarbeek, 1081/0 in Koekelberg en 1080/0 in Molenbeek opgericht.

Aan de gemeentelijke school Clair-Vivre kregen ouders die hun kinderen afzetten en automobilisten die voorbijreden, een flyer en konden ze ballonnen zien met een zone 30-bord op. In de andere scholen in Evere krijgen de kinderen de flyer mee naar huis.

“De reacties waren positief. De mensen zijn blij dat er in Evere ook zo’n initiatief komt. Mensen beginnen ook spontaan te vertellen over de onveilige situaties die zij al meemaakten”, vertelt Eva Verbist van 1140/0.

Evere komt misschien minder in het nieuws inzake verkeersonveiligheid, maar dat maakt de situatie er niet minder ernstig. Als buurgemeente van het veelbesproken Schaarbeek delen ze de gevaarlijke Haachtsesteenweg.

“Het hoofddoel is nul verkeersslachtoffers in Evere en de zone 30 is daar een goed middel voor. We vragen de gemeente om kruispunten veiliger te maken, voor snelheidsremmers te zorgen en duidelijke fietspaden aan te leggen. Nu heeft de fietser in vele delen van Evere gewoon geen plaats”, stelt Verbist vast.