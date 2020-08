Ook in Evere stormloop op Brantano-uitverkoop Wouter Hertogs

22 augustus 2020

14u03 0 Brussel De uitverkoop bij schoenenketen Brantano zorgt ook in Evere voor een volkstoeloop. Het filiaal is een van de zestig winkels waar kortingen tot 75% werden gegeven. Om ervan te profiteren moeten de klanten wel tot 2u lang in de rij wachten.



Vanaf vandaag start de uitverkoop bij schoenenketen Brantano, in het kader van het faillissement van moederbedrijf FNG. Volgens veilinghuis Moyersoen worden er kortingen van 75 procent gegeven in een zestigtal winkels. Een van de filialen waar dergelijke monsterkortingen werden gegeven was dat aan de Gemeenschappenlaan. Net als in de rest van het land kan men heel de dag over de koppen lopen. Door de coronamaatregelen kunnen er slechts een beperkt aantal mensen in de winkel. Daardoor kan slechts elke tien minuten een klant de winkel binnengaan. Het gevolg zijn rijen van wel 100 mensen en wachttijden van 2 uur. Ondanks enkele kleine discussies met de verkopers verloopt alles gedisciplineerd en vlot.