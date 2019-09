Ook in beroep 10 maanden cel voor moeder die niet ingreep toen zoon jongere broer mishandelde WHW

10 september 2019

18u25 0 Brussel Een Brusselse vrouw is in beroep veroordeeld tot 10 maanden cel voor schuldig verzuim. Haar oudste zoon mishandelde zijn jongere broer meermaals maar zij greep niet in. In eerste aanleg kreeg ze al eens dezelfde straf.

In elk gezin vliegen broers elkaar wel eens in de haren maar bij de beklaagde thuis ging het veel verder dan dat. De oudste zoon sloeg zijn jongere broertje meermaals ‘om opvoedkundige redenen’. In 2014 ging het zo ver dat hij het slachtoffer vroeg waarom hij hem nooit gehoorzaamde en wat hij dan wel moest doen vooraleer hij wél zou gehoorzamen. Hierop zou de jongste broer geantwoord hebben ‘dat hij hem moest verbranden’, waarna dit dan ook gebeurde. De jongeman liep verschillende brandwonden op. Zijn broer kreeg uiteindelijk 4 jaar cel. Ook de moeder werd vervolgd. “Ik heb nooit geweten wat er speelde tussen die twee jongens en heb dan ook niet ingegrepen”, gaf ze toe. Zowel de eerste rechter as het hof van beroep besloten haar daarom te veroordelen tot 10 maanden cel.