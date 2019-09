Ook Evere start burgerbeweging voor nul verkeersdoden SZM

09 september 2019

18u10 0 Brussel Na 1030/0, 1081/0 en 1080/0, start nu ook Evere met een eigen burgerbeweging voor meer verkeersveiligheid. Zo breidt de nul-verkeersdoden familie weer uit.

“Op een nieuwe verkeersdode hebben we in Evere niet gewacht om 1140/0 uit te grond te stampen”, zegt de burgerbeweging in een persbericht. “De vraag naar meer verkeersveiligheid is er één die over de gemeentegrenzen heen klinkt, maar die ook leeft in Evere.”

1140/0 zal op vrijdag, de dertiende september voor het eerst van zich laten horen in de straten van Evere. De datum is niet toevallig gekozen, een ongeluk is snel gebeurd, en niet alleen op vrijdag de dertiende, volgens de burgerbeweging. “Zeker in de buurt van scholen is het van levensbelang dat de zone 30 gerespecteerd wordt.” Daarom zal er aan elke schoolpoorten in Evere een grote ballon met het verkeersbord van zone 30 hangen. “Zo zal de vraag naar een échte zone 30 voor één ochtend heel zichtbaar worden”, aldus de 1140/0. Daarnaast delen ze ook flyers uit aan voorbijrijdende auto’s.