Ook Brusselse regering kondigt coronapremie voor cultuurwerkers aan JMBB

09 juli 2020

15u00 0 Brussel In navolging van de Vlaamse regering maakt ook de Brusselse overheid werk van een ‘cultuurcoronapremie’. De Brusselse regering maakt daarvoor 5 miljoen euro vrij.

De culturele sector ondervindt de gevolgen van de coronacrisis aan den lijve en het is nog maar de vraag in welke mate de cultuurwereld in het najaar de activiteiten kan hervatten. Daarom heeft de Brusselse regering een eenmalige en individuele coronapremie voor cultuurwerkers aangekondigd. Zo'n 45.000 Brusselse cultuurmedewerkers komen in aanmerking voor een premie waarvan het bedrag tussen 500 en 1.500 euro schommelt, afhankelijk van de inkomsten die de cultuurmedewerker heeft vergaard in de periode van 13 maart tot en met 31 mei. Wie minder dan 3.100 euro aan inkomsten ontvangen heeft in die periode, heeft recht op 500 euro. Voor cultuurwerkers die minder dan 1.500 euro verdienden heeft de regering dan weer 1.000 euro over, en de zwaarst getroffen cultuurwerkers mogen zich ten slotte verwachten aan 1.500 euro. Onder die categorie vallen medewerkers die tijdens de genoemde periode niet meer dan 775 euro aan inkomsten heeft ontvangen.

De aanvraag voor de premie gebeurt vanaf eind juli online via de site van Actiris. Ook de federale overheid zou vandaag steunmaatregelen stemmen voor de cultuursector.