Ook BIFFF last schrikkeljaar in door coronavirus

20 maart 2020

11u56 0 Brussel Het Brussels International Fantastic Film Festival (BIFFF) wordt uitgesteld tot 2021. De organisatie gooit wel het volledige programma van films online.

Uitstel betekent geen afstel voor een van de bijzonderste genrefestivals van het land. “Wees voorzichtig, we zien jullie graag, dikke kus (van ver) en tot volgend jaar. Want dankzij de onverwoestbare steun van onze sponsors en de gemeentelijke, communautaire, gewestelijke en federale overheden kunnen we jullie nu al aankondigen dat het BIFFF sterker en straffer dan ooit zal terugkeren”, laat de organisatie weten.

De volgende editie zal plaatsvinden van 6 tot 18 april 2021. Als troost staat het programma van dit jaar online.