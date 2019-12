Onze laatste weekendtips van 2019: feest for life en dans je benen los in een uniek decor JCV

27 december 2019

07u25 0 Brussel Kerstmis is achter de rug en Nieuwjaar staat voor de deur, maar dat wil niet zeggen dat er dit weekend niets te beleven valt. Deze weekendtips helpen je op weg voor een weekend met voor elk wat wils.

Zemst feest For Life

Zemst For Life heeft vrijdag en zaterdag het domein van Sport Vlaanderen in zijn greep. Vrijdagavond is er een fakkeltocht en een optreden van het coverbandje Eigen Kweek. Daarna zorgt Radio Botanique voor de betere feestmuziek. Zaterdag is er onder meer een yoga-sessie, een kubbtornooi en een lasershootingtornooi. Zaterdag is er de slotshow waarop de opbrengst wordt bekendgemaakt. Die wordt opgeluisterd door coverband Charly & The Checkpoints en de Zemstse All Star dj’s. De opbrengst van Zemst for Life gaat naar de vzw FantASStisch, Bednet en Dierenopvangcentrum Zemst.

Waar: domein van Sport Vlaanderen in Hofstade

Alle info op www.zemstforlife.be

Crossen bij kunstlicht in Diegem

Naar jaarlijkse traditie strijkt De Superprestige zondag weer neer in Diegem. Je kan er onder de schijnwerpers van het parcours zelf kijken of Mathieu van der Poel net als vorig jaar aan het langste eind trekt. Ook voormalig kampioen Zdenek Stybar zal aan de start staan. Het startschot wordt om 20 uur gegeven. In de Ambiance-tent zorgt dj Benny voor de sfeer en om 19 uur geeft Yves Segers het beste van zichzelf.

Waar? In en rond het Diegemse gemeentepark

Toegang: 12 euro

Alle info op www.superprestigediegem.be

Dansen en swingen in de Spiegeltent

Het weekend tussen Kerst en Nieuw is het moment om de beentjes uit te slaan op de Grote Markt in Vilvoorde. De Spiegeltent daar wordt heel het weekend ingepalmd door dansers. Vrijdagavond zijn er funky discobeats op de Rollerdisco, op zaterdag kan je dansen op muziek van de jaren zeventig bij 70’s fuif van WTC Peutie en op zondag wordt er afgesloten Swing Time, een ballroomevenement van dansclub VIDAK.

Waar? Spiegeltent op de Grote Markt in Vilvoorde

Alle informatie op deze site.

WinterFloridylle maakt sprookjesbos van Plantentuin

De Plantentuin van Meise verandert vanaf vrijdagavond zes winteravonden lang in een magisch sprookjesbos voor de WinterFloridylle. Heel het domein wordt ingekleed met speciale verlichting. Onderweg zijn er animaties en live muziek. Dit jaar zorgt het Klarafestival voor de muzikale rode draad. Na je wandeling kan je terecht in een Winterdorp met foodtrucks op het Pachthof.

Waar: Plantentuin Meise

Toegang: 7 euro

Alle info op deze site.

Lichtstoet op Winterpret

De kerstmarktperiode loopt stilaan op zijn einde, maar WINterpret in Brussel pakt zaterdag nog eens uit met een lichtparade. Zaterdag is dat ‘Night Colors’ van Teatro Pavano. Dansers met witte en zilveren kostuums maken dan de straten onveilig. De stoet start om 19 uur en trekt langs het parcours van Winterpret.

Waar? Centrum Brussel

Alle info op www.winterpret.be