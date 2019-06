Gesponsorde inhoud Onweer steekt 17de editie van de Roller Bike Parade stokken in de wielen SZM

07 juni 2019

17u09 0 Brussel “Regenachtige dag, geen gelukkige dag,” dat meldt de organisatie van de AG Roller Bike Parade via Facebook. Het evenement zou vandaag om 20 uur starten, maar door het slechte weer gaan de rolschaatsen weer in de kast. De openingsparade van de 17de editie wordt uitgesteld naar vrijdag 14 juni.

Door het stormweer vanavond besliste de organisatie dat het te gevaarlijk zou zijn om de openingsparade te laten doorgaan. Dat bevestigt ook de Brusselse politie via Twitter.

De AG Roller Bike Parade gaat de hele zomer evenementen organiseren. In Brussel vinden ze elke vrijdag plaats. Maar ook in andere steden zoals Hasselt, Leuven of Antwerpen kan je op de deuntjes van een live DJ door de straten rijden.

Het volledige programma vind je terug op hun website.