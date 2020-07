Onverbeterlijke dealer krijgt 2 jaar cel en vlammende preek van rechter Wouter Hertogs

15 juli 2020

10u51 0 Brussel Een Brusselse dertiger is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar omdat hij hand-en-spandiensten had geleverd aan een drugsbende. De man was opgepakt terwijl hij drugs vervoerde in zijn wagen en gaf toe dat hij dat voor andere personen deed. Wie die opdrachtgevers waren, had hij dan weer niet willen vertellen.

De dertiger, A.B., was op 29 januari opgepakt in Sint-Jans-Molenbeek. Een politiepatrouille had de man opgemerkt omdat hij aan hoge snelheid reed en probeerde hem tegen te houden. Dat lukte pas na enige tijd en toen de agenten de man wilden controleren, gedroeg die zich heel zenuwachtig en keek hij steeds rondom zich heen. De politie doorzocht daarop het voertuig grondig en stootte op 1,1 kilo cocaïne, verstopt in een plastic zak tussen sandwiches. A.B. werd daarop van zijn vrijheid beroofd en bekende dat hij wist dat de drugs in zijn wagen lagen. ‘Kennissen’ hadden hem gevraagd de drugs te transporteren, maar wie die ‘kennissen’ waren, wilde A.B. dan weer niet kwijt. De rechtbank toonde zich streng tegenover de man, onder meer omdat die in 2015 al veroordeeld was tot een effectieve gevangenisstraf voor drugshandel. Ditmaal kreeg A.B. een effectieve gevangenisstraf van twee jaar, naast een vlammende preek over de ravage die cocaïne aanricht op de gezondheid van de gebruikers en de maatschappij in haar geheel.