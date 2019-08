Ontslagen agent die collega’s uitschold, mag terug in dienst omdat procedure te lang duurt JCV

29 augustus 2019

16u00 0 Brussel De Raad van State heeft het ontslag van een inspecteur van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene vernietigd. De man was twee jaar geleden betrokken bij een dronken vechtpartij en schold zijn collega’s die tussenkwamen de huid vol.

De feiten dateren van 10 augustus 2017. De politie werd toen opgeroepen voor een vechtpartij in café Delirium. Daarbij zou de geviseerde inspecteur klappen hebben uitgedeeld. Toen zijn collega’s ter plaatse kwamen en hem aanspraken, schold hij hen de huid vol en noemde hij hen onder meer “rotcollega’s”. De inspecteur was volgens de andere agenten duidelijk dronken. Hij verscheurde ook zijn dienstkaart voor hun ogen en noemde hen “een bende honden”. De inspecteur werd dan afgevoerd naar het Sint-Pieterziekenhuis en daar beledigde hij nog eens het verplegend personeel.

De politie zette daarop een disciplinaire procedure in gang om de agent te straffen. Uiteindelijk werd de man in juli van dit jaar ontslagen, na een beslissing van het politiecollege.

Te lang geduurd

Dat de procedure twee jaar in beslag nam, ligt aan de tijd die nodig was om voldoende informatie te vergaren en de agent een kans te gunnen om zich te verdedigen. Maar net door die lange procedure heeft de Raad van State nu beslist om het ontslag te vernietigen. De redelijke termijn voor zo’n beslissing is volgens de Raad immers overschreden. “De politie was al sinds september 2017 op de hoogte van het gewicht van de feiten”, klinkt het in het arrest.

De agent mag nu in principe weer in dienst treden bij het Brusselse politiekorps, maar waar hij terechtkomt, is nog niet duidelijk. “Het is nu aan de korpschef om te bekijken bij welke afdeling hij zal werken”, zegt commissaris Olivier Slosse. “Wij zijn in ieder geval verplicht om ons aan het besluit van de Raad van State te houden.”