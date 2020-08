Ontmijningsdienst rukt uit voor verlaten koffer SRB

31 augustus 2020

22u56 0 Brussel Een achtergelaten koffer leidde in Sint-Joost-ten-Node even tot ongerustheid. De ontmijningsdienst van het leger kwam ter plaatse, maar trof geen explosieve stoffen aan.

De hoek van het Rogierplein en de Sint-Lazaruslaan in Sint-Joost-ten-Node werd vrijdagmiddag een tijdje afgesloten om een achtergelaten koffer te onderzoeken. Het voorwerp stond in de buurt van een gebouw van de Europese commissie.

Om gevaar uit te sluiten inspecteerde DOVO de koffer met een explosievenhond. Die trof niets verdachts aan. Om 17.20 uur, toen duidelijk was gebleken dat de valies onschadelijk was, is de veiligheidsperimeter rond het kruispunt opgeheven.