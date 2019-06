Ontevreden personeel van Brusselse openbare ziekenhuizen doen 24-urenstaking SZM

03 juni 2019

14u34 0 Brussel Een kleine 200-tal personeelsleden van de ziekenhuizen van het Iris netwerk begonnen zondagavond om 20 uur aan een 24-uren collectieve staking. De vakbonden klagen de stijgende werkdruk aan en het gebrek aan correcte vergoedingen.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de openbare ziekenhuizen in Brussel (Iris) roept het personeel op om een dag lang het werk neer te leggen. Sinds zondagavond om 20 uur begon het ontevreden personeel aan een 24-urenstaking. Voor patiënten zou het functioneren van deze vijf openbare ziekenhuizen verspreid over 11 verschillende sites gelijkaardig zijn aan een zondagsservice. Consultaties kunnen geannuleerd worden, maar een minimale dienstverlening aan patiënten en spoedgevallen wordt verzekerd.

De ziekenhuizen die betrokken zijn bij de staking zijn het Universitair Verplegingscentrum Brugmann, Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola en de Iris Ziekenhuizen Zuid. Deze zullen vandaag handen tekort schieten bij hun administratief personeel, verpleging en technische dienst. Het stakend personeel protesteert voor het hoofdgebouw van de Iris-koepel in de Dejonckerstraat in Sint-Gillis. Daar vond vandaag een vergadering plaats tussen de vakbondsvertegenwoordigers, het Comité C (onderhandelingscomité voor openbare diensten) en de directie van de Iris-ziekenhuizen.

28 patiënten en 5 baby’s tegelijk verzorgen

De vakbonden benadrukken dat de situatie in de Iris-ziekenhuizen stilaan ondraaglijk wordt voor de werknemers. Door de te hoge werkdruk kunnen ze niet meer de zorg garanderen die nodig is in de ziekenhuizen en dus moet er volgens de vakbonden dringend budget vrijgemaakt worden voor nieuwe aanwervingen. Ze eisen ook een algemene herwaardering van de barema’s, mogelijkheden tot een vermindering van de arbeidsduur, een tweede pensioenpijler en een volledige terugbetaling van de transportkosten. Personeel betreurt ook het feit dat de eindejaarsuitkering enkele jaren geleden werd afgeschaft.

“We zijn hier omdat het niet meer te doen is”, zegt Johanna Van Houdenhove van de afdeling pediatrie in het Sint-Pieter ziekenhuis. “Ik werk enkel ‘s nachts en soms zijn er 28 patiënten die verzorgd moeten worden en vijf baby’s die moeten drinken, waardoor ik hen moet wakker maken en ze niet op hun natuurlijke ritme kunnen wakker worden. Omdat we onbemand zijn, is er ook meer kans op gevaarlijke fouten, we zijn niet enkel fysisch, maar ook psychisch moe. Als wij niet alert zijn, dan kan een patiënt overlijden.” Volgens Johanna is het onmogelijk om op zo’n tempo te werken tot 67 jaar. “Als er niets verandert, dan zijn we bereid om om de twee à drie maanden te staken, dit is de enige manier waarop we druk kunnen uitoefenen op de directie.”

Aan de kant van de directie zegt adjunct afgevaardigde bestuurder van het Iris-netwerk, Dirk Thielens, dat de werkcondities door het federaal beleid slechter worden. “Waar we personeel kunnen bijzetten, vinden we ze gewoonweg niet. In ziekenhuizen is er een norm per aantal bedden en die wordt gerespecteerd. Het is zelfs zo dat we meer personeel ter beschikking stellen dan die normen, maar op het terrein wordt er terecht een werkdruk gevoeld.” De directie van het Iris-netwerk heeft samen met de vakbonden overlegd en zijn overeengekomen dat er bepaalde prioritaire doelstellingen moeten zijn. “We gaan werkgroepen creëren en tegen september met concrete voorstellen komen. Maar, alles wat met geld te maken heeft, dat hebben we ook uitgelegd, als er niet meer geld komt, dan kunnen we het ook niet geven”, zegt Thielens.