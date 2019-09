Ontdek het gloednieuwe Brusselse Monopoly-spelbord, mét gecensureerd Manneken Pis: “Zijn zwembroekje doneren we aan de kostuumcollectie” JCV

24 september 2019

14u09 0 Brussel Brussel krijgt een eigen, tweetalige versie van het beroemde Monopoly-bord. Na de ophef over het censurerende zwembroekje van Manneken Pis, mikt het bedrijf achter de Brusselse Monopoly op een snelle verkoop. “In andere steden vliegen ze al over de toonbank.”

Het nieuwe spel wordt in België uitgegeven door het bedrijf Groep 24, maar zij moeten de strikte instructies van de Amerikaanse spelgigant Hasbro volgen. Gevolg is, zoals al bekend raakte, dat Manneken Pis op de Brusselse Monopoly-versie een zwembroekje aanheeft. “Daarin waren ze onvermurwbaar bij Hasbro”, zegt Pieter De Wulf, zaakvoerder van Groep 24. “Kennelijk zijn ze in Amerika wat preutser, hoewel we hen met hand en tand hebben proberen uit te leggen dat Manneken Pis een nationaal monument is. We hebben ook nog wat tegenwind gehad van de beheerders van de kostuums van Manneken Pis, omdat we geen van de traditionele kostuums in de plaats kozen. Maar met deze zwembroek krijg je ten minste het grootste stuk van het beeld in originele staat te zien. Om het goed te maken zullen we zo’n broekje schenken aan de kostuumcollectie.”

Het is niet de eerste keer dat Brussel een eigen Monopoly-bord krijgt. “Maar de vorige keer was twintig jaar geleden en toen ging het om een nog veel beperktere oplage”, zegt De Wulf. “Deze is ook veel beter aangepast aan de stad van vandaag. We werken meer met monumenten en gebouwen dan met de klassieke straten. Zo staat bijvoorbeeld de Ancienne Belgique en het nieuwe NAVO-hoofdkwartier op het bord. Als vierde ‘station’ hebben we een Cambio-halte voor deelauto’s gekozen.”

Expats

De Brusselse versie werkt nog met klassiek cash geld en het spel speelt verder ook als de klassieke Monopoly. “We willen immers een gevoel van nostalgie losmaken bij de mensen”, zegt De Wulf. “Daarom geen versie met een geldautomaat.” De goedkoopste vakjes zijn de Marollen en de Beenhouwersstraat, terwijl het Koninklijk Paleis en de Grote Markt het meest opbrengen. De beelden voor het spel werden gemaakt door tekenaar Lectrr.

De Brussel-versie van het spel is vanaf woensdag te koop. Er zijn 10.000 exemplaren voorzien. “We hebben nu ook borden uitgebracht voor Antwerpen, Gent, Brugge en Mechelen en die raken zeer snel uitverkocht”, zegt De Wulf. “Van de Brusselse versie is al 80 procent de deur uit naar winkels of naar mensen die op voorhand besteld hebben. Je kan het spel online bestellen of langsgaan bij een van de verkooppunten in Brussel en in de Rand. We hebben ook 500 Engelstalige versies laten maken, specifiek voor expats. Die mensen hebben ten slotte ook een bijzondere band met Brussel.”