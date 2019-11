Exclusief voor abonnees Ontdek het Brussel van Klara-netmanager Chantal Pattyn: “In de Dansaertwijk lijkt die grote stad plots een dorp” Isabelle Van Orshaegen

30 november 2019

06u27

Bron: De Morgen 0 Brussel De natuur heeft ze niet nodig om tot rust te komen. Geef Klara-netmanager Chantal Pattyn maar de de urban jungle van Brussel, waar ze slingert tussen werk, thuis en alles wat de hoofdstad te bieden heeft.

“Begin jaren 90 verhuisde ik naar Brussel voor mijn eerste job bij de VRT. Ik studeerde nog en huurde een kot aan de Rogierlaan. Om de grauwheid van de stad tegen te gaan, had ik mijn vloer knalgeel geschilderd. Toch was mijn eerste indruk zeker niet negatief. Als ik vrienden hoorde vertellen over hoe ze hier zijn opgegroeid tijdens de dolle jaren 80, denk ik: damn, die moeten lol hebben gehad. En ik zat in een West-Vlaams dorp. Intussen woon ik hier meer dan een half leven en heb ik uitgebreid kunnen proeven van wat de stad te bieden heeft, goede én slechte kanten.”

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 01 dag 17 uren 19 minuten 42 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode