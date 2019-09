Ontdek alles over wetenschap op ‘Science is Wonderful!’ JCV

24 september 2019

08u31 0

Woensdag en donderdag gaat in Thurn & Taxi’s opnieuw de tentoonstelling ‘Science is Wonderful!’ door. Daar kan je kennismaken met het beste van de internationale wetenschap.

De focus ligt dit jaar vooral op onderzoeksprojecten die gefinancierd worden door de Europese Unie en die een impact hebben op het dagelijks leven van de burgers. De tentoonstelling wil met een waaier aan leuke en educatieve activiteiten de bezoekers op een speelse manier in contact brengen met de wetenschap van morgen.

Op de zowat 70 stands kan je kennismaken met de meest geavanceerde onderzoeksprojecten van Europa. Enkele voorbeelden: een lichtgewicht en duurzame windmolen, een kwantumspeurspel dat voor een revolutie in de medische beeldvorming moet zorgen, niet-giftige bacteriële polyesters ter vervanging van kunststoffen en een virtuele rondreis op de maan.

‘Science is Wonderful!’ gaat door op 25 en 26 december in Thurn & Taxis. Vorig jaar lokte de tentoonstelling 5.000 bezoekers. Alle info vind je via deze link.