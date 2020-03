Online platform ‘Brussels Helps’ moet vrijwilligers en hulpzoekenden met elkaar in contact brengen JCV

18 maart 2020

12u05

Bron: Belga 0 Brussel De Vlaamse Gemeenschapscommissie, bibliotheek Muntpunt en het Brusselse nieuwsmedium Bruzz lanceren samen het drietalige online hulpplatform ‘Brussels helps’. Het platform moet vrijwilligers in contact brengen met Brusselaars die hulp zoeken tijdens deze coronacrisis.

De strenge maatregelen die de federale overheid oplegt om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, treffen heel wat kwetsbare groepen die net nu de hulp goed kunnen gebruiken. In de afgelopen dagen hebben heel wat Brusselaars spontaan initiatieven op poten gezet om ouderen in isolatie of mensen met een zwakkere gezondheid te helpen, maar de VGC, Muntpunt en Bruzz gaan het nu gestructureerd aanpakken.

Via de website krijg je toegang tot het platform Brussels helps. De kwetsbare mensen die hulp nodig hebben tijdens deze crisis of simpelweg contact willen hebben met de buitenwereld kunnen dat via een online formulier laten weten. De mensen die zich als vrijwilliger willen inschrijven krijgen de optie om dat te doen binnen verschillende categorieën. Videobellen, telefoneren, naar het postkantoor gaan, de hond uitlaten, naar de apotheker gaan, boodschappen doen, een brief schrijven of een tekening maken: het behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Het platform verbindt de vrijwilliger met de juiste persoon die hulp nodig heeft. “Het is hartverwarmend om te zien dat veel Brusselaars hun steentje willen bijdragen als vrijwilliger”, zegt leidend ambtenaar Eric Verrept. Wie zich opgeeft als vrijwilliger tijdens deze coronacrisis, kan zich ook gratis laten verzekeren bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk.

