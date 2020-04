Onduidelijkheid over Brusselse Zuidfoor na Nationale Veiligheidsraad SHVM

25 april 2020

10u01 0 Brussel De vraag of de Brusselse Zuidfoor ook dit jaar zal kunnen doorgaan, is nog steeds een groot vraagteken voor alle foorkramers. Voorzitter van de foorkramerscommissie Patrick De Corte wil meer duidelijkheid over tot welke categorie de Zuidfoor behoort.

Ieder jaar kijkt de Brusselaar uit naar een van dé evenementen van het jaar: de Brusselse Zuidfoor. Vorig jaar nog trok de gigantische kermis nog zo’n 1,5 miljoen bezoekers. Of we ook dit jaar naar de Zuidfoor kunnen trekken, blijft een groot vraagteken. Vrijdag kondigde de Nationale Veiligheidsraad haar exit-strategie af. Massa-evenementen zullen tot en met 31 augustus verboden zijn in ons land. Maar of de Brusselse Zuidfoor, die in normale omstandigheden op 18 juli van start zou gaan, tot de categorie massa-evenement behoort, is nog onduidelijk.

Kleine hoop

Voorzitter van de foorkramerscommissie Patrick De Corte vindt eveneens dat er te veel onduidelijkheid is over de kermissen. “Er wordt over veel gesproken, maar over de kermissen wordt met geen woord gerept”, zegt hij. “Het is voor ons nog afwachten in welke categorie de Zuidfoor geplaatst zal worden. Dat is iets dat moeilijk in te schatten is. Want wat betekent een groot evenement?”

“We hebben nog altijd een kleine hoop dat de kermis toch nog kan doorgaan. Indien het nodig is, kunnen we ook wat later beginnen. Het is nu dus afwachten.”