Onderzoeksrechter lacht niet met diefstal politiewapen: jonge dader wordt aangehouden Wouter Hertogs

15 mei 2020

17u34 0 Brussel M.K., de man die op 11 april bij de rellen in Anderlecht een dienstwapen van een agent had gestolen, is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. De man had zich donderdag aangegeven bij de politie in Anderlecht, nadat er een kleine maand geleden een opsporingsbericht over hem was verspreid.

De onderzoeksrechter kon niet lachen met het ‘grapje’ van de 18-jarige M.K. Op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei braken er rellen uit in Anderlecht, nadat een jongeman die op vrijdagavond wegvluchtte van een COVID-patrouille in botsing kwam met een politiewagen en dit niet overleefde. Tijdens de rellen kon een van de amokmakers het dienstwapen van een politieman stelen en loste daarmee enkele schoten, zonder evenwel iemand te raken.

Op 20 april werd voor die man, de 18-jarige M.K., een opsporingsbericht verspreid. De jongeman, die al gekend stond voor drugsfeiten, heeft zich donderdag in gezelschap van zijn advocaat aangegeven bij de politie in Anderlecht. Het wapen dat hij gestolen had, werd op 6 mei al teruggevonden in een glascontainer in de Kuregemwijk.