Onderzoeksrechter gevorderd wegens onvrijwillige doodslag na dodelijk ongeval in Anderlecht, verdachte geïdentificeerd die wapen uit combi stal SHVM

14 april 2020

13u37 16 Anderlecht Het Brussels parket heeft inzake het dodelijk ongeval op 10 april in Anderlecht een onderzoeksrechter gevorderd wegens feiten van onvrijwillige doodslag. Bij het ongeval kwam de 19-jarige Adil om. In de daaropvolgende rellen werd een vuurwapen gestolen uit een politievoertuig. De politie is die verdachte op het spoor.



De 19-jarige Adil kwam afgelopen vrijdagavond om het leven nadat hij bij een achtervolging werd aangereden door een politievoertuig. Dat gebeurde toen hij zich probeerde te onttrekken aan een controle van een andere politiepatrouille. Zaterdag kwam het daarom tot zware onlusten in Anderlecht.

De familie van Adil nam advocaat Alexis Deswaef onder de arm, die het parket verzocht een onderzoeksrechter aan te stellen. Vandaag laat het parket weten dat dat laatste gebeurd is. “Er werd vandaag een onderzoeksrechter gevorderd door het parket van Brussel, wegens feiten van onvrijwillige doodslag”, aldus Willemien Baert van het parket.

Gestolen vuurwapen

De jongeman die zaterdag tijdens de rellen een vuurwapen had gestolen uit een politiecombi, is ondertussen geïdentificeerd, zo vernam VTM NIEUWS. Het gaat om een 18-jarige uit Sint-Jans-Molenbeek. De politie heeft zijn huis gisteren doorzocht, maar hij bleek niet thuis. Ook van het wapen is geen spoor. Zijn signalement is nu verspreid.

Triomfantelijk in de lucht schietend loopt de jonge dief zaterdag weg van de combi waaruit hij het politiewapen heeft gestolen.