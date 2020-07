Onderzoekers van de VUB maken wiskundepakje voor Manneken Pis JCV

22 juli 2020

11u05 0 Brussel Onderzoekers van de vakgroep wiskunde van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) hebben een wiskundekostuum ontworpen voor Manneken Pis. Daarmee willen ze wiskunde als studiegebied onder de aandacht brengen.

Voor het ontwerp van het pak haalden de initiatiefnemers inspiratie bij de Griekse wiskundige Pythagoras, de vader van de meetkunde. Het bestaat uit een wit-paarse toga - paars is de kleur van de faculteit wetenschappen aan de VUB - en een tulband die rust op een klak, een typische studentenpet. Met de tulband wordt verwezen naar de reizen die Pythagoras ondernam naar Babylon.

“Manneken Pis heeft meer dan duizend verschillende kostuums die verwijzen naar de meest uiteenlopende thema’s. Maar nog geen enkel pakje over wiskunde, dat nochtans een belangrijke plaats inneemt in ons dagelijks leven”, zegt Ann Kiefer, postdoctoraal onderzoeker en een van de initiatiefnemers. “Met ‘Manneken Pisthagoras’ hopen we wiskunde in eigen land en daarbuiten op de kaart te zetten.”