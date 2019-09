Onderzoekers krijgen 2,4 miljoen om unieke voetprothese op de markt te brengen SZM

19 september 2019

11u40 0 Brussel De Brusselse start-up Axiles Bionics, een vertakking van de onderzoeksgroep BruBotics aan de VUB, heeft 2,4 miljoen euro gekregen voor de ontwikkeling van bionische protheses voor mensen met een geamputeerde voet. Deze zou in staat zijn om de menselijke enkel na te bootsen. Dat heeft Axiles Bionics woensdag gemeld.

Huidige protheses zijn volgens de start-up nog mijlenver verwijderd van het volwaardig vervangen van een verloren ledemaat. Ondanks de duidelijke vraag van geamputeerden naar betere enkel-voet-prothesen, blijven innovaties schaars omwille van de complexiteit om het menselijk lichaam na te bootsen.

Na meer dan 10 jaar onderzoek bij BruBotics, het roboticalab van de Vrije Universiteit Brussel, ontwikkelde Axiles Bionics een nieuwe technologie die in staat is om de unieke combinatie van kracht en flexibiliteit van een menselijke enkel na te bootsen. Hierdoor zouden geamputeerden weer in staat kunnen zijn om normaal te stappen en worden de verloren beenspieren volledig gecompenseerd. Door artificiële intelligentie zou de prothese ook in staat zijn onmiddellijk te reageren op de intentie van de gebruiker.

Het geld dat grotendeels van privé-investeerders komt zal gebruikt worden voor verdere onderzoek, de klinische validatie en de commercialisering van de prothese. “We zijn ontzettend blij en enthousiast zoveel privé kapitaal te hebben verzameld om onze bionische technologie verder te ontwikkelen en naar de mensen te brengen,” zegt Pierre Cherelle, Doctor in Robotica (VUB) en oprichter van Axiles Bionics. “Wereldwijd zijn er slechts een 3-tal bedrijven die dergelijke geavanceerde enkelprothesen op de markt brengen. Het is dan ook een primeur dat we in Brussel hiermee kunnen starten.”